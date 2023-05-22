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НовостиГубернаторский дневник22 мая 2023 7:44

Андрей Ермаков: «Губернаторский дневник» — это интереснейший проект, корреляция успешной учёбы и успешной карьеры в будущем

Источник:kp.ru
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Мотивацией на дальнейшее обучение и получение высокого результата назвал проект «Губернаторский дневник» руководитель комитета по образования Псковской области Андрей Ермаков.

По его мнению, встреча с губернатором должна стать примером для подрастающего поколения, ведь любое стремление позволит в будущем успешно реализоваться в профессии.

«Проект ориентирован на формирование мотивации у ребят с тем, чтобы они понимали, что получение хороших образовательных результатов – это возможность для формирования успешного будущего», – добавил руководитель комитета.

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