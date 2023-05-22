Глава Пскова сообщил о новых актах вандализма в городе

Фото здесь и далее из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Вандалы вновь орудуют на псковских улицах. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«История с подростками, разгромившими туалет в Парке Строителей, к сожалению, пока не стала уроком», — подчеркнул Борм Елкин.

Глава города сообщил, что на этот раз вандалами удалось испортить спортивную площадку в новом парке Гагарина. «Сожжены футбольные ворота с баскетбольным кольцом, повреждено покрытие», — пояснил глава Пскова.

Он также отметил, что такой акт вандализма не единственный в эти выходные. «Неизвестные разбили стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского. Не прошло и полгода, как она была установлена», — отметил Борис Елкин. По его словам, заявление в полицию уже направлено. Глава города уверен, что «зло будет наказано».

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«Недоумеваю, насколько люди не любят свой город и не ценят то, что для них делается!» — заключил Борис Елкин.

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