Улицу 128-й Стрелковой Дивизии на выезде из Пскова частично перекроют

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Движение транспорта ограничат на улице 128-й Стрелковой Дивизии в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс службе администрации города.

Движение будет ограничено по правой полосе улицы при удалении от площади Героев-десантников в сторону железнодорожного переезда. Правая полоса дороги будет закрыта в связи с проведением работ по ремонту водопровода. Ограничения будут действовать с сегодняшнего дня по 26 мая текущего года.

Псковских автомобилистов просят учесть эту информацию при планировании поездок, а также внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.