Пскович с ножом ворвался в кафе и похитил средства из кассы

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Мужчина, угрожая кассиру ножом, похитил деньги из кафе в Пскове 19 мая. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

«Однако вскоре его задержал наряд отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции УМВД России по городу Пскову. Подозреваемым оказался безработный, ранее судимый 30-летний пскович», — пояснили в управлении.

В отношении грабителя возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 УК РФ (разбой). Максимальным наказанием согласно этой статье является лишение свободы на срок до десяти лет. Расследование преступления продолжается.