Об опасности использования VPN-сервисов рассказали псковичам

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Чем опасны VPN-сервисы, рассказал начальник управления цифрового развития и связи правительства Псковской области Виталий Рахманов. Информацию он разместил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По словам Виталия Рахманова, некоторые из его товарищей столкнулись с утечкой личной информации после использования VPN-сервисов. «В результате они стали получать спам-звонки на своих телефонах и сообщения в мессенджерах. У третьего друга, у которого не было двухфакторной аутентификации на "Госуслугах", украли аккаунт и получили кредит в микрокредитной организации. Он об этом узнал, только когда пришёл исполнительный лист от судебных приставов», — сообщил Виталий Рахманов.

По его словам, важно помнить, что многие сервис хранят личную информацию пользователей и могут передавать её третьим лицам. «Это может привести к утечке конфиденциальной информации, которую вы передаёте через интернет», — поделился эксперт.

Кроме того, он отметил, что большинство VPN-сервисов являются иностранными, а отечественные аналоги почти недоступны в магазинах приложений для смартфонов.

«В связи с этим я рекомендую ограничить использование сервисов VPN настолько, насколько это возможно», — подытожил Виталий Рахманов.