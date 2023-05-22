Стекло на автобусной остановке в Пскове разбил лось

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

Лось разбил стекло на автобусной остановке на улице Леона Поземского в Пскове. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

«По факту публикации мы проводим проверку, но уже нам поступила информация от очевидцев, что никакого акта вандализма нет. Сообщают о том, что лось разбил стекло автобусной остановки, когда бежал от автобуса», — отметили в управлении.

Напомним, ранее сообщалось, что неизвестные лица разбили стекло на автобусной остановке. Добавим, что сегодня очевидцы видели двух лосей, один из которых упал с моста.