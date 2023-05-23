Свыше 700 псковичей станут обладателями путёвок на санаторно-курортное лечение

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Более 700 жителей Псковской области получат путёвки на санаторно-курортное лечение. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в псковском отделении Соцфонда РФ.

В 2023 году на льготные категории граждан региональное отделение Социального фонда выделит свыше 20 миллионов рублей.

Для профилактики заболеваний в санатории отправятся дети и взрослые с инвалидностью, участники Великой Отечественной войны, ветераны боевых действий и другие граждане, включенные в Федеральный регистр лиц, имеющих право на государственную соцпомощь.

Отметим, в текущем году отделение СФР в Псковской области уже подписало шесть госконтрактов на лечение детей с заболеваниями костно-мышечной системы и соединительной ткани, нервной и эндокринной систем, органов дыхания, пищеварения, расстройствами питания и нарушением обмена веществ.

Юным псковичам предоставят 230 путёвок (с сопровождением) в санатории «Хилово» (Псковская область), «Старая Русса» (Новгородская область), «Пикет» (Ставропольский край), «Славутич», «Парк-отель «Марат» (Крым). Заезды будут осуществляться с апреля по сентябрь.

Взрослые поедут оздоравливаться в санаториях «Хилово», «Черёха» (Псковская область), «Сосны» (Московская область), «Парк-отель «Марат» (Крым), «Анапа» (Краснодарский край). Добавим, что для этого ОСФР по Псковской области уже заключило восемь государственных контрактов.

«Мы позаботились о том, чтобы все учреждения, где будут поправлять здоровье псковские льготники, не просто соответствовали профилю их заболеваний, а были комфортны и доступны в бытовом плане для граждан с ограниченными возможностями. Сегодня услуги в оздоровительных учреждениях уже получили 470 жителей региона. До конца года лечение пройдут ещё 230 человек», — рассказала управляющий ОСФР по Псковской области Наталья Мельникова.

Отметим, что санаторно-курортные путёвки псковичи получают в порядке очереди при наличии медицинских показаний. Свой номер в очереди они могут уточнить на сайте отделения в разделе «Гражданам» — «Информация для жителей региона» — «Очередь на санаторно-курортное лечение».

Чтобы получить путевки, псковичи должны обратиться с заявлением в клиентскую службу СФР по месту жительства или МФЦ. Кроме того, заявление можно подать на портале госуслуг.

По всем вопросам псковичи могут обращаться в единый контакт-центр Социального фонда России 8 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный) или в кол-центр ОСФР по Псковской области - 8 (800) 200-00-98. Индивидуальные консультации можно получить после идентификации личности человека с использованием кодового слова.