Участок дороги в Печорах закроют для движения транспорта на два дня

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Движение автомобилей будет оргпнрченл в Печорах на участке Прибалтийского шоссе на два дня. Об этом сообщается на официальной странице ГБУ ПО «Псковавтодор».

Ограничения будут связаны в связи с проведением дорожных работ с 8:00 24 мая по 20:00 25 мая. Движение транспортных средств приостанавливается по участку км 1+950 – км 2+640 автомобильной дороги Граница с Эстонской Республикой - Печоры - Изборск.

В организации отметили, что объезд ремонтируемых участков будет производиться по улицам Мыльникова, Энтузиастов и Вокзальной. Отметим, что временное прекращение движения будет обеспечиваться подрядной организацией ООО «ДАФ».

Псковичей просят учесть информацию при планировании поездок и внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков.