Полицейские провели беседу с подростками после акта вандализма в Пскове

Профилактическая беседа с подростками из вечерней школы

Погром общественных туалетов в парке Строителей, стал поводом к проведению бесед со школьниками. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела УУП и ПДН УМВД России по городу Пскову подполковник полиции Ирина Петухова лично провела беседу со старшеклассниками вечерней общеобразовательной школы №1. На занятии было отдельно разобрано понятие вандализма. Сотрудник полиции предупредила об ответственности, которая предусмотрена законодательством за действия, направленные на уничтожение исторических памятников, осквернение жилых домов или других объектов инфраструктуры. Кроме того, она акцентировала внимание на наказании за порчу имущества, выражающуюся, в частности, и в нанесении различных надписей, зачастую, нецензурного характера, на заборах и фасадах зданий, в общественных местах.

Помимо этого, Ирина Петухова напомнила ребятам об ответственности за изготовление или распространение наркосодержащих веществ, а также о негативных последствиях употребления наркотиков. Ребятам напомнили о недопустимости курения, употребления алкоголя и нахождения несовершеннолетних на улице без сопровождения законных представителей в позднее время суток.

Ирина Петухова отметила, что каждое противоправное деяние оставляет негативный след в биографии человека, что, может привести к проблемам с трудоустройством в государственные структуры и ведомства, в частности, и в органы внутренних дел.