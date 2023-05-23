Псковский губернатор выступит с отчётом перед областным Собранием 1 июня

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Отчёт о деятельности правительства региона будет представлен на очередной, 22-й сессии Псковского областного Собрания, 1 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе псковского областного Собрания депутатов.

На сессии выступит глава региона Михаил Ведерников. Заседание назначено на 1 июня. «Нам необходимо назначить на сентябрь выборы губернатора Псковской области, для принятия такого решения законодательство определяет временные рамки. Предлагаю провести очередную сессию 1 июня, чтобы выборы прошли в единый день голосования – именно с этого дня по графику такое решение возможно», — отметил председатель областного Собрания Александр Котов.

Отметим, что депутаты решили не совмещать отчёт главы региона с парламентским часом. «На сессии будет большое выступление губернатора, а перед заседанием пройдут традиционные встречи с фракциями, где каждый сможет задать самые острые вопросы, в том числе и по теме образования, которую мы планировали обсудить подробно», - подчеркнул вице-спикер Александр Братчиков. Он также перенести парламентский час на следующую сессию во избежании дублирования информации.

Отметим, повестка заседания включает 15 вопросов. Вслед за отчётом Собрание рассмотрит предложенные правительством изменения в законы о мерах поддержки инновационной деятельности и применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль организаций, поправки в законодательство, регламентирующее предоставление земельных участков многодетным семьям.

Изменения разработаны для отраслевых систем оплаты труда и в вопросах гарантий равенства политических партий при освещении деятельности в радио- и телеэфире. Кроме того, депутатам предстоит выслушать два доклада от уполномоченного по правам ребёнка Наталии Соколовой и председателя комитета по сельскому хозяйству и гостехнадзору Николая Романова. Он сообщит о ходе и реализации аграрной политики в 2022 году.

Отметим, что заседание начнётся 1 июня в 11:00 в актовом зале правительства Псковской области.