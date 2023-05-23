23 мая в Псковской области прогнозируют жару до +25 градусов

Фото из пресс-службы музей-заповедника Изборск

Сегодня, 23 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер днем будет дуть южных направлений умеренный, ночью северных направлений слабый. Средняя температура днем составит до +20...+25 градусов, ночью ожидается всего +4...+9 градусов.

В Пскове днем будет жарко, до +22...+24 градусов, однако ночью синоптики прогнозируют всего до +5...+7 градусов. В Великих Луках ожидается температура до +23...+25 выше нуля, ночью — до +7...+9.