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НовостиОбщество23 мая 2023 6:35

Клумбы в Великих Луках украсят 200 тысяч цветов

Источник:kp.ru
Фото: представлено администрацией Великих Лук

Фото: представлено администрацией Великих Лук

Около 200 тысяч цветов появится на клумбах в Великих Луках в течение месяца. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в городской администрации.

Муниципальное предприятие «Зеленхоз» займётся оформлением городских клумб. На данный момент высажено свыше 20 тысяч анютиных глазок. Кроме того, идёт работа по высадке 200 тысяч однолетних цветов, они будут радовать великолучан вплоть до заморозков.

В течение месяца специалисты планируют закончить работы по оформлению клумб, расположенных в парках и дворах. По словам заведующей оранжерей предприятия «Зеленхоз», цветы на клумбах высаживают таким образом, чтобы получился красивый орнамент.