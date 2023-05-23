Великолукская студентка медколледжа получит стипендию Правительства РФ

Студентка из Великолукского медицинского колледжа будет получать стипендию Правительства РФ

Студентка Великолукского медицинского колледжа Елизавета Шабанова будет получать стипендию Правительства РФ. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Стипендия великолучанке будет начисляться за заслуги в учёбе и общественной работе в следующем 2023/2024 учебном году. Девушка обучается на втором курсе отделения сестринского дела.

Отметим, что Елизавета заняла первое место в региональном чемпионате «Молодые профессионалы» и второе место в национальном чемпионате по компетенции «медицинский и социальный уход».