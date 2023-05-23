В Пскове начался ремонт участка улицы Юбилейной

.

С сегодняшнего дня в Пскове начался ремонт улицы Юбилейной. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Ремонт будет производиться на участке улицы Юбилейной от Рижского проспекта до улицы Коммунальной. «Просим водителей соблюдать движение по полосам, обращая особое внимание на установленные дорожные знаки!» — подчеркнули в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Улицу 128-й Стрелковой Дивизии на выезде из Пскова частично перекроют. (Подробнее)

Движение на участке улицы Кузнецкой в Пскове остановят до 10 июня. (Подробнее)