В стенах Псковского кремля традиционно пройдёт последний звонок

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Сегодня по традиции для псковских выпускников состоится городской праздник «Последний звонок» на Вечевой площади в стенах кремля. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

Выпускники соберутся на Вечевой площади в 16:00. Здесь проведут праздничный молебен в честь праздника последнего звонка.

Затем шествие выпускников направится в Университетский сквер на площади Ленина, который находится у главного здания ПсковГУ. Там, ребят ждет праздничная программа, которая продлиться с 17:00 до 19:00. Кроме того, с приветственным словом перед будущими студентами выступит глава Пскова Борис Елкин.

Пройти на территорию сквера ПсковГУ можно будет только при наличии пригласительных билетов. Для педагогов и сопровождающих будут поставлены стулья, кроме того на площадке будут установлены биотуалеты, урны, а также точка продажи прохладительных напитков и мороженого с ватой.

Организаторы готовят для выпускников и фотозону со станками. А на сцене гостей встретят диджей и ведущие. Для ребят пройдёт выступление хореографического коллектива городского культурного центра «Радость», кроме того здесь же состоится часовое выступление известной Псковской певицы Лизы Матрёшки. Отметим, что на площадке будет работать и профессиональный фотограф.