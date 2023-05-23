В Псковской области не прививают птиц от гриппа

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Как складывается ситуация с распространением птичьего гриппа в Псковской области и о возможностях вакцинации птиц рассказала председатель регионального комитета по ветеринарии Вера Баданина на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

В 2006 году, при выявлении первых вспышек птичьего гриппа предприятия проводили массовую вакцинацию птиц. Однако, с тех пор такие способы в регионе не используются.

«Существуют вакцины, чтобы профилактировать вирус птичьего гриппа, но мы в Псковской области их не применяем», — объяснила Вера Баданина.

По словам, специалиста, ситуацию с распространением вируса птичьего гриппа в Псковской области необходимо держать под контролем. Однако, вакцинация будет применена лишь в тех случаях, когда в регионе обнаружат эпизоотический очаг.

Напомним, ранее сообщалось, что в соседних с Псковом областях обнаружили опасный птичий грипп.

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