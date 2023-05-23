Псковичам рассказали, как пройдут Дни пушкинской поэзии в Михайловском

Дни пушкинской поэзии вновь пройдут в Михайловском

Дни пушкинской поэзии и русской культуры пройдут в Пушкиногорском районе и Пскове с 2 по 4 июня. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В Пушгорах 2 июня пройдёт открытие литературно-поэтической программы праздника. Отметим, что концертная программа будет организована по мотивам произведений А. С. Пушкина.

Также в центре Пскова – от улицы Пушкина по Октябрьскому проспекту до площади Ленина – пройдёт театрализованное шествие творческих коллективов: уличного театра «Странствующие куклы господина Пэжо», театра «Кукольный формат» и коллектива «Картония». Участники праздничного шествия покажут этюды из своих спектаклей.

Ключевым днем фестиваля будет 3 июня. У усадьбы Михайловское гостей будут ждать десять тематических площадок. На основной сцене состоится торжественное открытие Дней пушкинской поэзии и русской культуры. Гостей ждут выступления детских коллективов Псковской областной филармонии, оркестра народных инструментов и камерного оркестра, Губернаторского симфонического оркестра с оперой «Алеко», а также музыкального коллектива Петра Налича и джазового оркестра под управлением народного артиста России Игоря Бутмана.

Помимо этого, концерт пройдёт и на исторической сцене. Посетители услышат духовой оркестр с группой барабанщиков, духовой оркестр «Геликон». Перед гостями и выступят поэты, а школа Райкина представит театральный перформанс «Письма Пушкина».

На открытом пространстве театральные коллективы покажут уличные представления. У каждого театра будет и своя собственная площадка. На поляне будет развернута интерактивная инсталляция «Сон Татьяны. Гадание».

У ветряной мельницы организаторы также поставят сцену, где будут подведены итоги третьего сезона всероссийского проекта для школьных театров «Школьная классика».

4 июня, мероприятия пройдут в Пскове. С полной программой праздника можно ознакомиться на сайте праздника.