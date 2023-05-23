В Пскове водитель из-за плохого самочувствия совершил наезд на автобус с детьми

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

В Пскове водителю стало плохо за рулём, после чего он въехал в автобус со школьниками. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

На улице Советская, у дома №21, водитель автомобиля Renault Duster столкнулся с туристическим автобусом со школьниками из Великих Лук. В автобусе находились 33 ребёнка и 11 взрослых, в частности и водитель. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

Водитель автомобиля был оперативно госпитализирован в медицинское учреждение для проверки состояния здоровья.

На месте работают медицина катастроф, спасатели АСС, оперативная группа МЧС, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.