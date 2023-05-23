Псковичи могут помочь городу получить звание лучшего в России

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Псков, в числе многих городов России, борется за звание самого лучшего в стране, принимая участие во всероссийском конкурсе «Город России – национальный выбор». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в правительстве Псковской области.

На данный момент город по количеству голосов занимает 40-ю позицию из 87. Отметим, что помочь Пскову получить заветное звание может любой желающий. Свой голос псковичи могут отдать на сайте.

Результаты общественного голосования будут подведены 31 декабря текущего года в 12:00.