Псков стал лидером по количеству отличников в акции «Губернаторский дневник»

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В Псковской области начался этап подведения итогов юбилейного сезона акции «Губернаторский дневник». В рейтинге самых активных первую строчку занял Псков.

В абсолютных лидерах по поданным заявкам традиционно является Псков. Всего 170 псковских школьников решили испытать удачу и отправить нам свой бланк для участия. На втором месте в этом году оказался Псковский район с 68 отличниками, обогнав Великие Луки всего на одного ученика (67 заявок).

Среди малых муниципальных образований пальму первенства вот уже который год уверенно держит Островский район (52 заявки). За ним следует Опочецкий район (23 заявки). Далее идёт Печорский (16 заявок), Дновский (14 заявок) и Себежский (10 заявок) районы. Чуть меньше отличников прислали заявки из Бежаницкого (8 заявок) и Пыталовского (7 заявок) районов. Сразу три района прислали одинаковое количество заявок: Пустошкинский, Красногородский и Великолукский (по 4 заявки). На одну заявку меньше прислали Усвятский и Плюсский районы (по 3 заявки). Рейтинг завершают три заявки от Пушкиногорского, Гдовского и Дедовичского районов.

Победителей по итогам заработанных оценок за осень мы назовем уже 24 мая, зимние победители будут оглашены 25 мая, а весенние – 26 мая.

Акция «Губернаторский дневник» проводится ежегодно с 2014 года и в 2023 году она состоится в 10-ый, юбилейный раз. За все время ее проведения на приёме у Губернатора Псковской области побывало более 100 учеников школ Псковской области.