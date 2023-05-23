В Псковской области пройдет серия мероприятий от Псковского Центра «Мой бизнес»

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Псковский Центр «Мой бизнес» проведет серию встреч с предпринимателями Псковской области с мастер-классами, обсуждением актуальных бизнес-вопросов и разбором кейсов. Обучение проведут эксперты, консультанты и руководители банков с 22 по 26 мая.

На Неделе предпринимательства уже в самом разгаре. Сегодня она пройдет в Дедовичах в форме выставки работ предпринимателей и самозанятых граждан муниципалитета.

Далее эксперты проведут финал весенней серии интеллектуальных игр «Бизнес-знаток» в Пскове 24 мая.

Участников Недели предпринимательства будет ждать тренинг «Бизнес по-честному» 25 мая. Спикером встречи станет энергопрактик, энергокоуч, фасилитатор и преподаватель Access bars Дарья Ермолаева.

В заключение, 26 мая, пройдет сразу несколько мероприятий. В Опочке пройдет выставка выставка работ местных предпринимателей и самозанятых граждан, а также мастер-класс «Самопрезентация и ораторское мастерство».

Подробнее об организации тренингов и встреч в рамках Недели продпринимательства можно узнать в центре «Мой бизнес» и на сайте организации и в официальной группе ВКонтакте https://vk.com/msp60.

Мероприятия проводятся в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».