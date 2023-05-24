«Домик стрельца» в Печорах планируют перенести на новое место

Домик стрельца в Печорах

«Домик стрельца» в Печорах планируют благоустроить перенести на новое место. Об этом рассказал генеральный директор АНО «Возрождение объектов культурного наследия Пскова» Денис Василенко на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Памятник небольшой, но наделал много шума. Это бревенчатый неказистый дом, в котором жили стрельцы, охранявшие Псково-Печерский монастырь. Мы хотим его отреставрировать, чтобы там разместился музей. Планируется перенести домик с малопосещаемой улицы в центр Печор», – объяснил Денис Василенко и добавил, что вопрос находится на стадии обсуждения.

Председатель комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик отметил, что дом окружен частным сектором.

«Мы всё равно будем разбирать его полностью, какие-то элементы придётся изготавливать заново, так как только «протезированием» там не обойтись. По поводу переноса Дома стрельца мы, конечно, обратимся в Минкульт за разрешением. Для этого предстоит провести комплексные исследования и привести обоснование необходимости переноса», – добавил Вадим Нэдик и выразил надежду провести работы в следующем году.

Денис Василенко пояснил, что в Псковской области уже был разработан аналогичный проект переноса объекта культурного наследия – Анастасиевской часовни.

«Было принято решение её [часовню. – Прим. ред.] перенести немного вглубь участка, подальше от моста и реки. Технические решения и проекты готовы, но мы столкнулись с тем, что там стык участков с разными собственниками. Сейчас идёт завершающий этап – все документы в Минкульте, так как нам нужно их согласование для переноса. Очень хотим уже этим летом начать работы», – подытожил Денис Василенко.