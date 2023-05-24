Полиция нашла совершившего поджог в псковском парке вандала

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Полиция установила личность псковича, который подозревается в совершении акта вандализма в парке имени Гагарина в Пскове. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, 22 мая в ночное время в парке имени Гагарина, расположенном на Запсковье по улице Гущина, неизвестный преступник совершил поджог баскетбольного щита с кольцом на детской площадке.

Сотрудники полиции оперативно провели необходимые розыскные мероприятия. Полицейским быстро удалось установить подозреваемого, им оказался житель Пскова, 1970 года рождения.

На данный момент отделом дознания УМВД России по городу Пскову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 214 «Вандализм» УК РФ. Ведутся необходимые следственные действия.

Псковичам наполнили, что вандализм наказывается штрафом в размере до сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо арестом на срок до трех месяцев.