Жаркую погоду прогнозируют 24 мая в Пскове

Фото из пресс-службы музей-заповедника Изборск

Сегодня, 24 мая, в Псковской области ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Об этом сообщает Псковский гидрометцентр.

Ветер днем будет дуть северных направлений, ночью южных направлений слабый. Средняя температура днем по области составит до +21...+26 градусов, ночью ожидается всего до +5...+10 градусов.

В Пскове температура днем достигнет отметки в +24...+26 градусов, ночью ожидается всего до +6...+8 градусов. В Великих Луках дневная температура поднимется до +23...+25 градусов, ночью прогнозируется всего до +5...+7 выше нуля.