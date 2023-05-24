Свыше 16 тысяч юных псковичей отдохнут в лагерях летом

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Более 16 тысяч юных жителей Псковской области летом отправятся в детсткие лагеря. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Первый заместитель губернатора Вера Емельянова в ходе рабочей встречи доложила главе региона о готовности детских лагерей к принятию детей.

Всего 174 оздоровительные площадки на территории области готовы принять юных отдыхающих. В частности, в их числе 12 загородных лагерей, оздоровительный лагерь на базе санатория «Гороховое озеро», три палаточных лагеря, а также 158 детских лагерей дневного пребывания.

Первым будет принимать детей лагерь «Звёздный» в Невельском районе, здесь смена начнётся с 27 мая. «Площадок больше, чем в прошлом году, соответственно, мы сможем дополнительно принять около 450 детей. В целом Псковская область готова к проведению летней оздоровительной кампании для детей», — поделилась Вера Емельянова.

По её словам, на оздоровительных площадках будут трудиться свыше четырёх тысяч специалистов. «Заблаговременно проработаны вопросы антитеррористической и противопожарной безопасности, проведены ремонтные работы, закуплено дополнительное оборудование и инвентарь», — сообщили в правительстве региона. За летние месяцы пройдут 32 профильные смены с использованием специальных программ.

Кроме того, Вера Емельянова отметила, что будут удовлетворены потребности в летнем оздоровительном отдыхе семей, которые оказались в трудной жизненной ситуации, включая заявок от семей участников спецоперации.

На территории Псковской области будут организованы лагеря с привлечением федеральных средств, они на бесплатной основе примут почти 1,1 тысячи детей. К ним относятся военно-спортивные смены при областном отделении центра военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания и молодёжный лагерь «Курган дружбы».

«Держите все вопросы прохождения оздоровительной кампании на контроле», — отметил по итогам доклада губернатор.