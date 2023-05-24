В Псковской таможне приняли присягу девять новых сотрудников

Фото из пресс-службы Псковской таможни

Девять новых сотрудников приняли присягу, торжественная церемония прошла в Псковской таможни. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый сотрудники дали клятву служить на благо Отечества, защищая экономические интересы страны. Во время церемонии под звуки торжественного марша был пронесен государственный флаг РФ и флаг Федеральной таможенной службы. Поздравительную речь подготовил начальник таможни генерал-майор таможенной службы Игорь Ерошин.

«Наш каждодневный труд подчинён обеспечению экономической безопасности, защите национальных интересов, здоровья и жизни людей. Реализация этих задач требует хорошей профессиональной подготовки. Сотрудники таможни проявляют в своей работе лучшие качества – бескомпромиссность, честность, мужество, безукоризненное следование профессиональному долгу и преданность своему делу», — отметил Игорь Ерошин.

Он напомнил, что пока соотечественники выполняют задания спецоперации, таможенной службе предстоит нести повышенную ответственность за вверенный ей участок. Начальник таможни выразил уверенность в том, что сотрудники таможни с честью и достоинством продолжат выполнение своего профессионального долга.