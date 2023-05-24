В Пскове обсуждают проект предоставления участков многодетным семьям в садоводствах

Фото из пресс-службы Псковского областного Собрания депутатов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил предоставлять многодетным семьям участки под строительство в садоводствах. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Соответствующий законопроект от комитета по управлению государственным имуществом Псковской области презентовали в региональном парламенте.

В действующем региональном законодательстве прописано что гражданам, имеющим трёх и более детей, в собственность бесплатно предоставляются земельные участки только с разрешённым использованием «для индивидуального жилищного строительства». Новый законопроект предполагает некоторые дополнения, в частности добавляет виды ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) и ведение садоводства.

Председатель парламентского комитета по экономической политике, АПК, экологии и природопользованию Андрей Козлов отметил, что такая мера позволит сократить очередь многодетных граждан на получение земли под строительство жилого дома.

«С недавнего времени законодательством разрешено строить жилые дома и на приусадебных земельных участках, и на землях садоводства. Уже есть прецеденты, когда на участках этих категорий возведены дома, и Росреестр их зарегистрировал. Количество свободных участков под ИЖС объективно ограничено, особенно это касается Пскова и Великих Лук. Соответственно, если мы предоставим многодетным семьям право получить бесплатно в собственность землю в садоводствах с возможностью строительства там жилого дома, думаю, многие этим правом воспользуются», - высказал инициативу депутат.

В подтверждение своих слов Андрей Козлов сообщил, что на территории Пскова находится 948 нераспределённых земельных участков, расположенных в садоводческих товариществах. А в очереди на получение земли стоит 1 797 многодетных семей.