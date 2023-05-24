На Октябрьском проспекте в Пскове произошло ДТП с участием пешехода-самокатчика

Фото из Telegram-канала «Псковская сводка»

Водитель LADA Granta совершила наезд на самокатчика в центре Пскова. Об этом сообщает Telegram-канал «Псковская сводка».

Сегодня в 8:30 в Пскове, у дома №15, на перекрестке Октябрьского проспекта и улицы Гоголя произошло ДТП. 49-летняя водитель, управляя автомобилем LADA Granta, сбила 56-летнего пешехода-самокатчика. Мужчину доставили в медицинское учреждение для дальнейшего осмотра.

На данный момент на месте работают бригада скорой помощи, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.