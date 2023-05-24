Псковский спектакль «Дядя Ваня» покажут на международном театральном фестивале

28 мая псковский театр представит спектакль «Дядя Ваня» на Международном театральном фестивале ТЮЗа имени Брянцева. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Фестиваль ТЮЗа имени Брянцева является одним из самых масштабных театральных фестивалей России, он традиционно проводится в Санкт-Петербурге с 2000 года.

В этом году, помимо российских театров, в фестивале примут участие театры из Венгрии, Армении, Ирана, Ирака, Сербии, Турции, Казахстана, Белоруссии. Свои спектакли представят такие мастера, как Сергей Женовач, Алексей Франдетти, Анатолий Ледуховский, Олег Рыбкин, Александр Баргман, Айдар Заббаров и другие.

«Два показа нашего спектакля «Дядя Ваня» пройдут на Новой сцене Александринского театра им. Вс. Мейерхольда 28 мая. Будем рады видеть наших зрителей из Петербурга», — сообщили в псковском театре.

Напомним, ранее спектакль «Дядя Ваня» вошел в лонг-лист лучших спектаклей России сезона 2021/2022, по версии «Золотой маски».