В Пскове для девятиклассников начался период сдачи ОГЭ

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Сегодня, 24 мая, начинается основной период проведения государственной итоговой аттестации для выпускников 9 классов. Об этом сообщает официальный Telegram-канал Псковской области.

Сдавать экзамены школьники будут до 1 июля. В комитете по образования отметили, что всего в регионе итоговую аттестацию будут проходить 6 450 ребят. Для сдачи ОГЭ в Псковской области оборудовано 59 пунктов проведения. В частности, 47 на базе общеобразовательных организаций, 7 на дому, 5 в УФСИН.

Напомним, для получения аттестата об основном общем образовании девятиклассникам необходимо сдать два обязательных учебных предмета (русский язык и математику) и два предмета по выбору. Школьники с ОВЗ, дети-инвалиды и для получения аттестата могут сдать по желанию только обязательные предметы в форме ОГЭ или ГВЭ.