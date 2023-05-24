На площади Ленина в Пскове могут установить «умную» остановку

«Умная» остановка может появиться в Пскове

Новая остановка может появиться после открытия фасадов бывшего кинотеатра «Октябрь» в центре Пскова. Об этом сообщил глава города Борис Елкин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Есть стратегия по созданию инфраструктуры «умных» остановок, в частности: около «Ленты» на улице Труда, возможно, и на Яна Фабрициуса такая остановка появится. Но, конечно, это недешевая и долгая история. Будем работать над этим», – поделился глава Пскова.

По его словам, унификация остановок в Пскова является крайне важной задачей. «Сейчас многие остановки в Пскове выглядят непотребно. В следующем году на площади Ленина тоже надо задуматься над появлением «умной» остановки. После открытия фасадов «Октября» и благоустройства ансамбль площади должна дополнить современная остановка. Это предстоит дополнительно проработать, так как такие остановки требуют коммуникаций, а в центре города просто так лопату не воткнёшь», – подытожил Борис Елкин.