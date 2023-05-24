В преддверии Дня защиты детей псковская госавтоинспекция напомнила о важности безопасного проведения детей на дорогах

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Ежегодно 1 июня более чем в 30 странах мира отмечается Международный день защиты детей. Решение о его проведении было принято в 1925 году на Всемирной конференции в Женеве, посвященной вопросам благополучия детей.

Безопасность ребенка – это одна из основных забот как родителей, так и педагогов, ведь на их плечи ложится не только обязанность обеспечить сохранность ребенка, но и обучить его необходимому поведению в разных жизненных ситуациях.

Проблема детского травматизма сохраняет свою актуальность и в летний каникулярный период. Перед наступлением летних каникул необходимо уделить большое внимание профилактике детского дорожно-транспортного травматизма во избежание несчастных случаев на дорогах.

К сожалению, именно дети являются самыми незащищенными участниками дорожного движения.

Поэтому жизненно важно подготовить детей к передвижению по городским улицам. Обозначьте вашему ребенку безопасные зоны для прогулок. Перед тем, как отпустить его куда-то одного, пройдите вместе его будущие маршруты и обязательно обратите его внимание на участки, где ездят автомобили, расскажите правила безопасного поведения в этих зонах.

Научите детей базовым правилам безопасного перехода через дорогу — только на зеленый сигнал светофора и только по пешеходному переходу. Научите ребенка не просто переходить дорогу правильно, но и понимать, по каким принципам движутся автомобили на перекрестках и чего от них можно ожидать.

Как сообщила инспектор по о/п Управления Госавтоинспекции УМВД России по Псковской области капитан полиции Елена Степанова, работа по профилактике детского травматизма проводится круглый год в тесном сотрудничестве с руководством Комитета Образования по Псковской области.

Во-первых, за каждым учебным учреждением закреплены сотрудники отдела Госавтоинспекции области БДД. Во-вторых, в каждой школе и детском саду назначены ответственные лица за профилактику дорожно-транспортного травматизма среди учащихся и воспитанников.

И накануне летних каникул были согласованы совместные планы мероприятий по предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма. А чтобы профилактические мероприятия были не просто познавательными, но интересными, используются самые разные формы работы с детьми: олимпиады, викторины, соревнования, конкурсы рисунков.

Именно взрослые должны привить ребенку культуру поведения на дороге с самого детства — вместе переходить улицы, ждать зеленый сигнал светофора, осторожно садиться в общественный транспорт и выходить из него, подавать пример своим аккуратным вождением и поведением на дороге.