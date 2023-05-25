Трое погибших в спецоперации псковича удостоены «Золотой Звёзды» Героя России

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Три «Золотые Звезды» Героев РФ вручили родственникам военнослужащих, погибших во время выполнения задач спецоперации. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

За проявленное мужество при исполнении воинского долга награды посмертно присвоили гвардии майору Николаю Васильеву, гвардии старшему лейтенанту Александру Бичаеву и гвардии младшему сержанту Ивану Ахтырскому.

На торжественной церемонии присутствовала первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова. В зале правительства собрались родственники погибших героев, а также представители командования Воздушно-десантных войск РФ, 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии и юнармейцы.

«Знаю, что никакие слова не могут облегчить боль родных и близких. Это были настоящие русские офицеры, отважные и честные, мужественные и непреклонные. Свою жизнь они посвятили службе стране и всегда, даже в самых сложных ситуациях, успешно выполняли поставленные задачи, служили примером для своих товарищей, были опорой для своих семей», – отметила Вера Емельянова.

Она подчеркнула, что память героях обязательно будет сохранена на Псковской земле, чтобы молодёжь брала пример с настоящих патриотов своей страны. «А главное – семьи наших героев всегда могут рассчитывать на нашу поддержку: правительства Псковской области, неравнодушных граждан и общественных организаций, на помощь каждого из нас. Вечная слава и вечная память нашим героям», —заключила Вера Емельянова.

К собравшимся в зале обратился и заместитель командующего Воздушно-десантными войсками Нариман Тимергазин. «Вам есть кем гордиться, а нам есть на кого равняться. Уважаемые родные и близкие, Воздушно-десантные войска – это одна большая семья. Мы всегда будем рядом с вами, вы в любую минуту можете рассчитывать на нашу помощь и поддержку. За нами правда, и победа будет за нами», – подытожил заместитель командующего ВДВ.