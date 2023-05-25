В Пскове утвердили эскизы нагрудных знаков для пожарных и спасателей

Фото из пресс-службы правительства Псковской области

Заседание Геральдического совета Псковской области прошло в правительстве региона под председательством первого заместителя губернатора Веры Емельянов ой. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

В ходе заседания были утверждены эскизы нагрудных знаков, которые будут вручать при присвоении почётных региональных званий «Почётный спасатель» и «Почётный пожарный».

Отметим, что такие звания введены по инициативе губернатора Псковской области Михаила Ведерникова, а изменения в профильном региональном законе уже утверждены областным Собранием депутатов. Специалисты будут отмечаться в указе главы Псковской области и получать единовременно 25 тысяч рублей.

Нагрудные знаки псковичам будут изготавливать из серебристого металла. На нижней части знака у спасателей будут размещены защитный шлем и скрещённые по диагонали топор и разводной ключ. У пожарных на нагрудном знаке будет изображена старинная пожарная каска и скрещённые по диагонали пожарные топорики.

«Благодарю правительство Псковской области, губернатора Михаила Ведерникова. Говорю от лица всех пожарных и спасателей спасибо за поддержку, для нас это очень важно», — отметил руководитель Главного управления МЧС России по Псковской области Сергей Лаврухин.

Кроме того, члены Геральдического совета утвердили эскиз должностного знака губернатора Псковской области. Знак будет находиться в собственности региона и храниться в правительстве Псковской области. Вручение нового знака будет проходить при вступлении главы региона в должность.

На знаке изображен герб Псковской области в виде гербового щита под серебряной короной в обрамлении серебряной ленты. В цепи используются фигуры барсов, орнамент и девиз Псковской области «Потягнем за Отечество». Проект об утверждении должностного знака главы регионе будет рассмотрен в Псковском областном Собрании депутатов.