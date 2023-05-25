Жители Моглино обратились к депутату с просьбой вернуть остановку по требованию

Вернуть на трассе остановку по требованию попросили жители деревни Моглино у депутата Псковского областного Собрания Владимира Кузя в общественной приёмной «Единой России». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Пенсионерка Валентина Коробицына отметила, что остановка по требованию на пересечении автодороги Моглино - Ветошка и поворота на деревню Чернецово работала более 20 лет. Однако, по словам жительницы, в прошлом году автоперевозчик перестал забирать и высаживать пассажиров на этом месте.

В качестве причины он сослался на требования безопасности, чтобы высаживать и забирать в этом месте пассажиров, необходима установка остановочного комплекса. «Теперь народ вынужден ходить по обочине на федеральную трассу. Например, мне до автобусной остановки приходится проходить 1 км 100 метров», – поделилась Валентина Коробицына.

В марте местные жители решили обратиться в комитет по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области. Однако, там ответили, что обустройство автобусной остановки на этом месте пока не планируется, однако «Псковавтодор» рассмотрит такую возможность в 2023-2024 годах. Жительницы Моглино обратились к депутату с целью содействия и ускорения решения проблемы.

«Есть понятия бюджет и планирование. Вы обратились в 2023 году, деньги на текущий год уже все распределены, потому что есть такие же граждане, которые тоже хотят новую остановку или ремонт дороги. Если будет экономия средств, я уверен, остановку вам сделают в этом году, но просто так деньги ниоткуда не появятся», – отметил механизм формирования бюджетных расходов Владимир Кузь.

Посетительницы приняли к сведению полученную информацию, однако всё же попросили депутата взять вопрос под личный контроль. Владимир Кузь обещал направить в областное правительство запрос о возможности установки остановочного комплекса в 2023 году.

Помимо этого, посетительницы спросили Владимира Кузя о догазификации в деревни Моглино. По первоначальной информации «Газпром» обязался подвести газ к домовладениям ещё в прошлом году, однако на основании подписанного гражданами дополнительного соглашения, сроки сдвинулись на декабрь текущего года.

Владимир Кузь отметил, что не оставит вопрос без внимания и сделает запрос в «Газпроме» для уточнения конкретного графика выполнения работ по догазификации Моглино.