Археологи обнаружили наконечник стрелы во время работ в псковской церкви

Фото из Telegram-канала АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и в Псковской области»

Наконечник стрелы нашли псковские археологи при проведении работ на территории объекта культурного наследия ЮНЕСКО «Церковь Архангела Михаила с колокольней». Об этом сообщает Telegram-канал АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове и в Псковской области».

«Элемент древкового оружия предположительно изготовлен для польско-литовского или шведского воина», — высказали одну из версий специалисты. Однако, согласно другой версии, находка может относиться к периоду осады Пскова в 1611 году войском Лжедмитрия III.

«Лжедмитрий III-самозванец, выдававший себя за сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия. В российской историографии известен как «псковский вор». Фактическое влияние самозванца ограничивалось лишь Псковщиной и Новгородскими окрестностями», — поделились историческим подробностями специалисты.

Отметим, что научные изыскания проводятся по заказу АНО «Возрождение объектов культурного наследия города Пскова и Псковской области».