Жители Пустошки собрали посылку для раненых в спецоперации бойцов

Фото из газеты «Вызов»

Помощь от жителей Пустошки доставили раненым военнослужащим в один из военных госпиталей Псковской области. Об этом сообщает газета Пустошкинского района «Вперёд».

Владимир Сизов, Антон Сизов и Владимир Румянцев, а также предприниматель из Москвы, проживающий в деревне Лешни, доставили посылки от неравнодушных жителей Пустошки. В госпитале появилась новая ортопедическая кровать, кресло-каталка, а также медицинские расходные материалы.

Медицинские работники высоко оценили вклад жителей в уход за ранеными. Врачи подчеркнули, что подобное оборудование помогает бойцам после операций и в период реабилитации.