Чемпионат по тактической стрельбе на Кубок губернатора состоится в Пскове в выходные

Чемпионат по тактической стрельбе планируют провести в Пскове в эти выходные

V открытый Чемпионат и Первенство по тактической стрельбе на Кубок Губернатора Псковской области запланирован на ближайшие выходные. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

По словам глав региона на полигоне соберутся команды юнармейцев и сотрудников спецподразделений, они будут соревноваться в тактической и практической стрельбе, кроме того необходимо будет продемонстрировать спортивную подготовку. «Лучшие команды будут определены по нескольким номинациям», — отметил Михаил Ведерников.

Глава региона подчеркнул, что данное соревнование «для настоящих профессионалов и тех, кто стремится стать лучшим». В нем могут принять участия не только те, кто с оружием в руках защищает страну, но и и те, кто просто увлекается стрельбой. «Но главное – оно объединяет сильных духом людей, чья воля к победе сильнее любых обстоятельств», — заключил губернатор.