Зоны с ограничениями для электросамокатов планируют обустроить в Пскове

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Зоны с ограничениями для электросамокатов планируется создать в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в ходе пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

По словам главы города, на данный момент администрация ведет переговоры с компанией, которая заведует арендой самокатов в Пскове.

В городе также планируют обустроить зоны, где будет введено ограничение по скорости передвижения на электросамокатах. Кроме того, в некоторых местах будет введён полный запрет на использования транспортных средств.

«Никто не говорит, что мы будем полностью запрещать аренду самокатов, в частности в Финском парке, но деятельность эту будем регулировать», – заверил Борис Елкин.

Глава города подчеркнул, что нормативная часть использования электросамокатов на данный момент дорабатывается. «Запретить можно всё и всегда, но мы ведём переговоры с представителями бизнеса. Обеспечить безопасность в общественных местах, конечно, необходимо», – заключил Борис Елкин.

Напомним, 24 мая в Пскове в центре города произошло ДТП с участием пешехода-самокатчика.