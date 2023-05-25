Размещение псковских вывесок по дизайн-коду прокомментировал главный архитектор региона

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Как преображаются псковские вывески согласно дизайн-коду, рассказал главный архитектор Псковской области Евгений Шапкин. Об этом сообщает ПАИ.

Специалист подчеркнул, концепция создания единого стиля торговых вывесок уже затронула историческую часть Пскова. На данный момент она уже началась в периферийной части города. В Пскове изменения в правила благоустройства в части размещения вывесок утвердили несколько лет назад. А вот по Псковской области такая работа была проведена лишь в прошлом году. С 2023 года дизайн-коды уже внедряют и в районах региона.

«Главное – снять противоречащее, это важно. Есть понятие архитектурного облика, здания, улицы. Фасад состоит, особенно, если это старое здание, из множества архитектурных элементов. У современных зданий эти элементы – свои. И вывеска также является частью фасада, облика здания и должна гармонично вписываться в общий строй. Это определённая эстетика. Мы же не носим на левой ноге ботинок, а на правой – сапог», – объяснил главный архитектор Псковской области.

На данный момент при правительстве Псковской области действует специальная рабочая группа по рассмотрению вывесок. Её председатель Евгений Шапкин рассказал, что их задача консультировать представителей муниципалитетов, помогать решать вопросы по дизайн-коду и согласовать его.

Добавим, что собственники торговых вывесок до 1 сентября 2023 года обязаны привести в соответствие вывески с новыми требованиями дизайн-кода.

«Однозначно это нужно. Я знаю, что люди обращают внимание. Я состою в Совете главных архитекторов регионов России. Мы обсуждаем, что в регионах происходит. В частности, коллеги очень заинтересованы нашим опытом. Где-то поздравляют. Признают, что есть благотворные изменения», – подытожил Евгений Шапкин.