Свыше 1100 семей в Пскове воспользовались выплатой при рождении ребенка

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С начала 2023 года единовременное пособие при рождении ребёнка получили 1 112 семей в Псковской области. Об этом «Комсомольской правде в Пскове» в региональном отделении Соцфонда.

Размер единоразовой выплаты составляет 22 909 рублей и предоставляется одному родителю на каждого появившегося в семье ребёнка. В Псковской области сумма выплат равняется 24,5 миллиона рублей.

Управляющий отделением СФР по Псковской области Наталья Мельникова объяснила, что такое пособие при рождении малыша получают все российские семьи независимо от уровня дохода или количества детей.

«Получить выплату могут как работающие, так и неработающие родители. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребёнка. Если один из родителей не работает, то пособие получит работающий», – объяснила Наталья Мельникова.

Работающему родителю выплата начисляется автоматически на основе данных из ЗАГСа о рождении ребёнка. Неработающий родитель для оформления пособия должен подать заявление в клиентскую службу ОСФР или МФЦ. Кроме того, заявление можно подать и на портале госуслуг.

Срок выплаты пособия не превышает десяти рабочих дней со дня получения сведений о государственной регистрации рождения, содержащихся в едином реестре ЗАГС. Деньги СФР начисляет через организацию почтовой связи, кредитную или иную организацию, указанную в сведениях о застрахованном лице.