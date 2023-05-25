Псковичам сообщили о возможности записаться на диспансеризацию через Госуслуги

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Очередной этап диспансеризации продолжается в Псковской области в рамках нацпроекта «Здравоохранение». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Псковичам сообщили о возможности быстрой записи на диспансеризацию через сервис «Мое здоровье» на портале «Госуслуги». Помимо этого, также остаётся вариант записи и по телефону поликлиники. В медучреждение необходимо будет предоставить только паспорт и полис ОМС.

«Профосмотр — это ядро первого этапа диспансеризации, а диспансеризация — это профосмотр плюс дополнительные скрининги. Если их соотносить, то до 39 лет у нас ежегодный профосмотр и раз в три года диспансеризация, а начиная с 40 лет ежегодная диспансеризация», — объяснила главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Отметим, что проведение массовых осмотров граждан является одним из ключевых направлений национального проекта «Здравоохранение». В 2022 году диспансеризацию и профилактические осмотры были проведены для 51 миллиона граждан по всей России. В этом году количество обследовавшихся жителей планируют увеличить до 87 миллионов человек.