Тренировочное поле для футболистов создают на псковском стадионе «Машиностроитель»

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

На стадионе «Машиностроитель» начались работы по созданию тренировочного поля для занятий футболом. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Реализация данного проекта стала возможной благодаря программе Российского футбольного союза. Для строительства объекта город получил необходимые материалы и оборудование: внутреннюю засыпку, кварцевый песок, резиновую крошку, искусственную траву и вагон-раздевалку.

«Сейчас подрядчик приступил к устройству основания поля. Будет также сделан дренаж, уложено покрытие, установлено освещение и оградительная сетка», — сообщил Борис Елкин. По его словам, новое поле будет соответствовать стандартам РФС и позволит разгрузить основное. «Это станет еще одним толчком к развитию футбола в Пскове», — заключил глава города.