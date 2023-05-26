Псковичам напомнили правила участия в конкурсе для многодетных семей

Фото из Telegram-канала главы Псковской области Михаила Ведерникова

В Псковской области стартует традиционный конкурс для самых активных многодетных семей региона. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

Главный приз конкурса — получение одного из 10 многоместных автомобилей.

Условия для участия псковичей следующие:

— семья должна проживать в Псковской области и воспитывать 5 и более несовершеннолетних детей;

— семья должна активно участвовать в общественной жизни (в субботниках, занимается волонтерством, или участвует в ТОС), а дети, в свою очередь, получать призы и медали на конкурсах, соревнованиях, концертах и т.д.;

— семья, которой далеко добираться до школы, детского сада, больницы также имеет все шансы на победу.

Псковичи смогут оформить заявку до 9 июня, отправив её на почту: as.makarova@social.pskov.ru. Телефоны для консультаций: 8(8112) 29-99-98 доб. 158, 8(8112)29-99-95

«Победителей определит Совет по делам многодетных семей области», — отметил Михаил Ведерников и пожелал псковичам успехов.