В конкурсе кинофестиваля «Западные ворота» предлагают поучаствовать псковичам

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В преддверии IV Международного кинофестиваля «Западные ворота» в Псковской области начали приниматься заявки на конкурс «Киностарт». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе Театрально-концертной дирекции региона.

Участникам необходимо будет представить собственный видеоролик, победителя выберут путем голосования. Десять лучших сюжетов попадут в спецпрограмму фестиваля, их показы пройдут на одной из площадок.

Отметим, что на церемонии закрытия фестиваля победителю вручат приз дирекции. Приём заявок будет идти до 26 июня.

На конкурс можно отправлять короткометражные фильмы разных форматов, они должны быть отсняты в период с июля 2022 года по июнь 2023 года.

Однако, псковичам необходимо выбрать направление для участия: лучший игровой короткометражный фильм (длительность до 15 минут), лучший документальный короткометражный фильм (длительность до 25 минут), лучшее аудиовизуальное произведение в свободном жанре (клип, ролик, репортаж и так далее, длительность до семи минут).

В составе кураторской группы войдут PR-директор МКФ «Западные ворота», пресс-секретарь киностудии «Ленфильм», журналист Артемий Аграфенин и кинорежиссёр, руководитель учебного центра «Ленфильм» Андрей Егоров.

Отметим, что кураторы объявят старт образовательному и съёмочныму периодам, а также будут участвовать в проведении кинолектория. Помимо этого, куратор края группа будет помогать участникам, консультируя по вопросам кинопроизводства.