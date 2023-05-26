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НовостиОбщество26 мая 2023 6:41

Более полутора тысяч жертв бывшего концлагеря обнаружили в Дновском районе

Источник:kp.ru
Фото из газеты «Дновец»

Фото из газеты «Дновец»

Массовое захоронение обнаружили в деревне Колотушино Дновского района на месте бывшего концлагеря. Об этом сообщает газета «Дновец».

С 20 мая в деревне работает поисковая экспедиция в рамках федерального проекта «Без срока давности». Курирует экспедицию поисковое объединение «Долина». В составе группы работают поисковые отряды из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, в общей сумме на площадке задействовано 40 поисковиков. Участие в экспедиции также принимали молодёжный поисковый отряд «Журавли» и отряд «Бригада 60» из Дедовичей.

В ходе поисковых работ было обнаружено одно из кладбищ жертв концлагеря. Останки уложены «кострами» и сброшены в ямы. Руковдитель экспедиции Игорь Неофитов отметил, что количество обнаруженных останков свидетельствует о захоронение не менее чем 1 500 человек.

На данный момент на площадке работают представители прокуратуры и следственного комитета.