Более полутора тысяч жертв бывшего концлагеря обнаружили в Дновском районе

Фото из газеты «Дновец»

Массовое захоронение обнаружили в деревне Колотушино Дновского района на месте бывшего концлагеря. Об этом сообщает газета «Дновец».

С 20 мая в деревне работает поисковая экспедиция в рамках федерального проекта «Без срока давности». Курирует экспедицию поисковое объединение «Долина». В составе группы работают поисковые отряды из Псковской, Новгородской и Ленинградской областей, в общей сумме на площадке задействовано 40 поисковиков. Участие в экспедиции также принимали молодёжный поисковый отряд «Журавли» и отряд «Бригада 60» из Дедовичей.

В ходе поисковых работ было обнаружено одно из кладбищ жертв концлагеря. Останки уложены «кострами» и сброшены в ямы. Руковдитель экспедиции Игорь Неофитов отметил, что количество обнаруженных останков свидетельствует о захоронение не менее чем 1 500 человек.

На данный момент на площадке работают представители прокуратуры и следственного комитета.