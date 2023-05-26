Ремонт на участке улицы Коммунальной в Пскове завершат до 1 сентября

Глава города Пскова Борис Елкин в ходе рабочего выезда заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного на улицу Коммунальную рассказал, когда планируется завершить ремонтные работы

Ремонтные работы улицы Коммунальной на участке от улицы Юбилейной до улицы Балтийской в Пскове по планам собираются завершить до 1 сентября. Об сообщает ПАИ.

Информацией поделился глава города Пскова Борис Елкин в ходе рабочего выезда заместителя губернатора Псковской области Игоря Шатурного на объект.

Контракт на выполнение ремонтных работ заключён между управлением городского хозяйства администрации Пскова и подрядчиком, его сумма составляет 148 миллионов рублей. Протяжённость ремонтируем ого участка равняется 1,958 километра.

Согласно контракту будет проведена укладка асфальта, а также установлен бортовой камень и пешеходное ограждение ограждения. Для создания комфортной городской среды для маломобильных граждан будет произведено понижение бортового камня с устройством тактильной плитки в местах пешеходных переходов.

Помимо этого, планируется восстановление зелёной зоны (посев трав и посадка живой изгороди из кустарника). На данный момент выполнена разборка существующего покрытия тротуара, произведена установка бортового камня и устройство основания тротуара из щебня.