Псковская область готовится к открытию филиала фонда «Защитники Отечества»

Руководителем совещания стала вице-губернатор Вера Емельянова

В Псковской области заканчивается подготовка к открытию регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Об этом «Комсомольской правде в Пскове» сообщили в пресс-службе правительства региона.

Роль новой структура в осуществлении поддержки ветеранов спецоперации обсудили власти региона на заседании межведомственной комиссии по координации оказания необходимой помощи участникам СВО, иным лицам и членам их семей. Совещание прошло под руководством первого заместителя губернатора Веры Емельяновой.

Первый вице-губернатор подчеркнула, что задача нового филиала решать ряд важных вопросов и социальных проблем для ветеранов спецоперации и семей погибших героев. Проведением этой раобты будут заниматься представители исполнительных органов в рамках своих полномочий.

«Важно, чтобы при нашем содействии каждый ветеран СВО мог беспрепятственно получить всю необходимую помощь со стороны государства и после периода боевых действий при любых обстоятельствах смог адаптироваться к жизни, вернуться к работе или получить новую профессию, заняться творчеством, спортом или общественной деятельностью», – уточнила Вера Емельянова.

По словам вице-губернатора, фонд станет точкой взаимодействия граждан с властями и различными организациями, это будет единая структура по сопровождению защитников Отечества.

Главным условием для работы фонда станет адресное решение проблем и внимательный подход к каждой отдельной ситуации. «Мы должны окружить ветеранов и их семьи заботой, выразив им тем самым глубокую благодарность за службу», – подчеркнула первый замгубернатора.

По словам Веры Емельяновой, в Псковской области есть накопленный опыт в области организации и содействии помощи участникам спецоперации. В частности, в регионе функционируют волонтёрские штабы, а с октября прошлого года появился региональный центр помощи семьям военнослужащих и мобилизованных граждан.

Первоначально новый фонд будет заниматься решением острых социальных и медицинских проблем ветеранов спецоперации. В частности, обеспечение лекарствами, реабилитация после ранений, психолого-психотерапевтическая и юридическая помощь, уход за нуждающимися гражданами, адаптация жилых помещений под нужды инвалидов, их обучение и трудоустройство. Отдельно будут проводиться работы по увековечиванию памяти героев и ветеранов спецоперации и патриотическому воспитанию молодёжи.

В рамках совещания были представлены кандидаты на должность руководителя отделения и его заместителей. Добавим, что в структуру фонда также включены 40 социальных координаторов, которые прошли специальное обучение.В Пскове новое отделение будет располагаться в здании на улице Льва Толстого, дом 31.

Напомним, государственный фонд поддержки ветеранов спецоперации «Защитники Отечества» утверждён по указу президента РФ с целью создания условий, обеспечивающих достойную жизнь и активную деятельность участников спецоперации. Филиалы фонды должны появиться по всей стране до конца мая.