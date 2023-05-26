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НовостиОбщество26 мая 2023 7:58

В Пскове появится современный библиотечный центр

Источник:kp.ru
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Современный библиотечный центр планируют построить в Пскове. Это будет третья по счету модельная библиотека в городе. Такую информацию озвучил глава города Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня. Об этом сообщает ПАИ.

По словам глав города, Псков получил 5 миллионов рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту «Культура». «К "культурным" итогам 2022 года можно отнести победу Центра детского чтения в конкурсе Министерства культуры и получение в этом году 5 миллионов рублей на создание модельной библиотеки по нацпроекту "Культура"», - уточнил глава Пскова.

Добавим, ранее сообщалось, что 13-я модельную библиотеку создадут в Псковской области.