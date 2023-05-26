В Пскове создадут велосипедную сеть длиной свыше 90 километров

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Проект создания велосипедной сети Пскова протяженностью свыше 90 километров начали разрабатывать в администрации города. Такую информацию озвучил глава Пскова Борис Елкин, выступая с отчётом на 11-й сессии Псковской городской Думы седьмого созыва сегодня. Об этом сообщает ПАИ.

«В 2022 году при поддержке губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова мы продолжили развивать спортивную инфраструктуру города. Одним из заметных событий стало открытие первого в Пскове скейт-парка вблизи улицы Никольской, который сразу же полюбился молодежи. Второй парк экстремальных видов спорта возвели на улице Леона Поземского. Он открылся весной этого года и стал самым большим и оснащенным скейт-парком в Псковской области», - поделился глава Пскова.

Помимо этого, Борис Елкин отметил, что на стадионе «Машиностроитель» установилии первый в Псковской области адаптированный спортивный комплекс для маломобильных групп населения. Крмме того, в одной из трибун стадиона появился универсальный компьютерный центр для занятий киберспортом.

«Было получено оборудование для создания тренировочного футбольного поля, соответствующего стандартам Российского футбольного союза», - отметил Борис Елкин.

Кроме того, по программе «Газпром - детям» в Пскове появились пришкольные стадионы у школы №3 в микрорайоне Овсище и у школы-интерната на улице Советской Армии.

«Появился многофункциональный спортивный комплекс и на территории стадиона "Электрон". Оборудованы искусственное поле для мини-футбола, площадки для волейбола, баскетбола и беговые дорожки», - продолжил глава города.

У Кузнецкого моста в Пскове на одной из самых крупных воркаут-площадок появились футбольные ворота и баскетбольное кольцо.

«Развитие велотранспортной системы - еще один приоритет», - подытожил Борис Елкин.